Karabağ'daki çatışmaların son bulması için çaba göstermeliyiz

İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefonda bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Galibaf bu görüşmede, Karabağ krizine değinerek, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin tırmanması kaygı vericidir. Çatışmaları son bulması için çaba gösterip tarafların gerilimi diyalog yoluyla çözmesine katkı sağlamalıyız" açıklamasında bulundu.

İran-Rus Ortak Parlamento Komisyonu'nun aktifleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İran olarak İslami Şura Meclisi'nin kapasitesini kullanarak iki ülke arasındaki anlaşmaları tam olarak uygulamaya hazırız" dedi.

Galibaf, "İran ve Rusya parlamentoları arasında yapıcı, aktif ve yakın işbirliğinin devam etmesi, çeşitli bölgesel ve küresel konularda dostane ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir." ifadesini kullandı.

Rus yetkili de bu görüşmede, "Rusya, İran, Afganistan, Türkiye ve Çin meclis başkanlarının terörle mücadele konulu konferansı Mayıs 2021'de Soçi'de düzenlenecektir" diye konuştu.