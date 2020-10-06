  1. Azerbaycan
6 Eki 2020 10:14

BM, Dağlık Karabağ'da çatışmalara son verilmesi çağrısını yineledi

BM, Dağlık Karabağ'da çatışmalara son verilmesi çağrısını yineledi

Birleşmiş Milletler (BM), Dağlık Karabağ'da uluslararası toplumun çağrılarına rağmen çatışmaların devam etmesini kınayarak, Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, çatışmaların büyümesinden ve sivil nüfusun bulunduğu alanların hedef alınmasından duyduğu endişe dile getirdi.

Taraflara uluslararası insani hukuk çerçevesinde  sivillerin ve sivil altyapının korunması yükümlülüklerini hatırlatan Guterres, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen çatışmaların devam etmesini  kınadı ve Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu. 

Krize askeri yollarla çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, bölgesel ve uluslararası aktörlere taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanarak çatışmarala derhal son verme ve  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları gözetiminde müzakerelere dönülmesini sağlama çağrısı da yaptı. 

Kaynak: Sputnik

News Code 1889598

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