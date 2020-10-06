Velayeti: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Keyhan gazetesine verdiği özel demeçte, Karabağ krizini değerlendirdi.

İran'ın tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini belirten Velayeti, "Bu BM Şartının ilkelerinden biridir. Karabağ konusunda da bir ülkenin toprakları başka bir ülke tarafından işgal edilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güney kesiminin yaklaşık 7 şehri Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Bu konuya ilişkin Birleşmiş Milletler tarafından Ermenilerin işgal edilmiş topraklardan çekilip uluslararası sınırlara geri dönmelerini gerektiren dört karar tasarısı alınmıştır. BM üyesi olarak bu kararlara uymak zorundayız. Bu yüzden Ermenistan'dan işgal ettiği bölgeleri Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade etmesini istiyoruz. Bir milyondan fazla Azeri mülteci yakında evlerine dönmesi gerekiyor; Filistin'in Siyonist Rejim tarafından işgaline karşı çıktığımız gibi, bu konuda da aynı tutumdan yanayız." dedi.

Karabağ için çözümün askeri yöntem olmadığını belirten Velayeti, bunun siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu nedenle, herhangi bir tarafın askeri harekatına karşı çıkıyoruz; Çünkü bu savaşın kaybedenleri, özellikle son zamanlarda yerleşim alanları bombalandığı için bölge halkıdır. Bu savaş iki ülke halklarının çıkarlarına ve bölge güvenliğine aykırıdır.” ifadelerinde bulundu.

Velayeti sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist Rejim ve Türkiye de savaşı körüklüyor. Türkiye neden savaşı sürdürmekte ısrar ediyor ki? Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki şehirlerinin kurtarılması şartıyla savaşın sona ermesine yardımcı olmalı. Siyonist rejimin kendisi gayri meşru ve bu konularda yorum yapma hakkı yok, bu rejim bölgede fitne çıkarmaktan başka bir şey yapmıyor ve bu bölgede olmamalı."

Türkiye’ye seslenen Velayeti, “Türkiye'deki dostlarımıza durumu kızıştırmak yerine Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarının kurtarılmasına yardımcı olmalarını tavsiye ederiz. Fakat bu mümkün olduğunca kanın dökülme pahasına olmamalı." şeklinde konuştu.

Velayeti, İran’ın hem Ermenistan hem de Azerbaycan Cumhuriyeti ile komş olduğunu dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu iki ülkenin birbiriyle savaşmasından yana değiliz. Ermenistan komşu ülkemiz ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile de din, mezhep, tarih ve kültür açısından birçok ortaklığa sahibiz. Çok az ülke böyle ortak noktalara sahiptir ve birbirine çok yakındır. Azerbaycan'ın kaderi konusunda çok endişeliyiz ve toprak bütünlüğünün korunması ve işgal edilen topraklarının boşaltılması gerektiğine inanıyoruz. Ermenistan'la da komşuyuz ve uzun bir ortak geçmişimiz var. Ne Ermenilerin ne de Azerilerin can kaybi vermesini istemiyoruz; Hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar tamamen güvende olmalı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ihlal edilen hakları güvence altına alınmalı, işgal edilen toprakları ona iade edilmeli ve akan kan sona ermelidir. İran İslam Cumhuriyeti olarak bu iki komşu ülke arasında arabuluculuk yapmak ve barış sağlamak için herhangi bir yardımda bulunmaya hazırız."