Petrol aşı haberleriyle yükselişini sürdürdü

Petrol fiyatları, aşı gelişmeleri ve ABD’deki başkanlık görev devir sürecinin başlamasıyla birlikte Ağustos ayından beri en yüksek seviyede kapattıktan sonra kazançları sürdürdü.

Vadeli kontratlar New York piyasasında yüzde 1 civarı yükselerek varil başına 43 doların üzerinde bulunuyor. Oxford ve Astra Zeneca tarafından geliştirilen aşı en erken gelecek ay kullanılabilirken diğer iki aşı şirketinin de testleri başarıyla sonuçlandı.

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın görevi devralma sürecinin resmi olarak başlamasıyla birlikte Asya piyasaları yükseldi ve dolar destek buldu.

Aşı gelişmelerinin yarattığı olumlu koşullar ile birlikte petrol Mayıs’tan bu yana en iyi ayına hazırlanırken yatırımcılar daha fazla karantina önleminin alındığı ikinci dalgayı görmezden geliyor.

Küresel petrol göstergesi olan Brent’in zaman aralığı ‘contango’ durumundan, güncel kontratların ileri tarihli kontratlardan daha yüksek fiyatta olduğu, ‘backwardation’ durumuna geçti.

Axi Baş Piyasa Stratejisti Stephen Innes, “AstraZeneca aşısı birçok gelişen ülke için çok büyük bir olay. ABD’de ve diğer yerlerde artan vaka sayılarıysa petrol piyasalarındaki fiyat belirsizliğinin ana sebebi.” dedi.

Ocak vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle yüzde 1.1 yükselerek varil başına 43.52 dolara yükseldi.

Ocak vadeli Brent petrol, Londra ICE futures Europe piyasasında, pazartesi günü yüzde 2.5 yükseldikten sonra yüzde 1 artış kaydederek varil başına 46.52 dolardan işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg