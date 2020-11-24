Yemen Ensarullah Hareketi'nden 'Aramco' açıklaması

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi siyasi konsey üyesi Abdülvehhab El-Mehbeşi, 'Saudi Aramco' petrol tesislerine karşı operasyonda kullanılan "Kudüs-2" füzesine dair açıklamada bulundu.

El-Mehbeşi, "Cidde’yi hedef alan füzenin menzilini işgal altındaki topraklarda yer alan 'Eylat' limanına ulaşması için geliştirilecektir." dedi.

El-Mehbeşi ayrıca, Filistin davasını destekleme hakkında “Bölgedeki tüm milletler, askeri saldırılara karşı Yemen ve Filistin halkının yanında olmalıdır" ifadesini kullandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri dün direniş güçlerinin 'Kudüs 2' tipi füzeyle düzenlediği bir operasyonda Cidde'deki 'Saudi Aramco' petrol tesislerini vurduğunu duyurmuştu.