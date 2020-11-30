Petrol OPEC+ belirsizliğiyle düştü

OPEC+’ın ocak ayında planladığı üretime artırımlarının hangi tarihe kadar erteleneceği konusunda belirsizlikler koalisyonun toplantısı öncesinde devam ederken petrol fiyatları varil başına 45 doların altında seyrediyor.

Vadeli kontratlar, New York Piyasasında Asya işlemlerinde yüzde 1.3 düştü. Pazar günü OPEC+ bakanlarının resmi olmayan görüşmesine katılanların çoğunluğu üretim kısıtlamalarını şu anki seviyede tutmak isterken Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan bu fikre karşı bir duruş sergilediler.

Reuters’ın haberine göre, Trump yönetimi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi’ni Çin ordusu tarafından kontrol edilen şirketler listesine eklemeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi enerji talebini de önemli ölçüde etkileyebilir.

Bütün bunlara rağmen, aşı gelişmelerinin yarattığı iyimser havayla birlikte petrol mayıs ayından sonraki en büyük aylık kazancına doğru ilerliyor.

Fakat OPEC+ toplantısından üretim kesintilerinin tarihini uzatmaya dair bir karar çıkamzsa günlük 1.9 milyon varil üretim yeniden başlayacak ve küresel piyasalar bir arz fazlası ile karşı karşıya kalacak.

Gözlemcilerin büyük bir bölümü OPEC+’ın üç aylık bir kesinti yönünde karar alacağını düşünürken fiyatlardaki ralli görüşmeleri karmaşık bir hale getirebilir.

Irak gibi bazı üreticiler ise ham petrol satışında ödemeleri önceden aldıkları için nakit sıkışıklığı içerisindeler ve üretime yeniden başlamak istiyorlar.

Ocak vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, geçen hafta yüzde 8 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 12:55’te 57 cent değer kaybederek varil başına 44,96 dolara geriledi. Kontratın fiyatı bu ay yüzde 26 yükselmiş durumda.

Ocak vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, Cuma günü yüzde 0.8 değer kazandıktan sonra yüzde 1.2 düşüş yaşayarak varil başına 47.61 dolar seviyesine geldi. Kontratın fiyatı bu ay yüzde 27 yukarıda bulunuyor.

Kaynak: Bloomberg