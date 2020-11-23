Yemen'den Aramco tesislerine yönelik füze operasyonu

Al Maşhad Al Yemeni sitesinin haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, direniş güçlerinin 'Kudüs 2' tipi füzeyle düzenlediği bir operasyonda 'Saudi Aramco' petrol tesislerini vurduğunu duyurdu.

Yahya Seri, “Söz konusu füzeler Suudi Arabistan derinliklerinde yaptığı başarılı testlerin ardından hizmet aşamasına girmiştir” dedi.

'Kudüs 2' tipi füzenin hedefe doğru isabet ettiğini belirten Seri, "Bu operasyon Yemen'de devam eden askeri saldırganlık ve kuşatmanın yanıtı olarak ve birkaç gün önce Yemen silahlı kuvvetlerinin Suudi Arabistan'ın derinliklerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirme vaadi doğrultusunda yapıldı" ifadesini kullandı.

Seri ayrıca, Suudi vatandaşlara ve yabancı şirketlere bu tesislerden uzak durmalarını tavsiye etti.