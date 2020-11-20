Petrol aşı iyimserliğiyle haftayı kazançla geçmeye hazırlanıyor

Petrol, olumlu aşı gelişmelerinin artan koronavirüs vakalarından kaynaklanan endişelerden ağır basmasıyla, art arda üçüncü haftayı da kazançla geçmeye hazırlanıyor.

Vadeli kontratlar varil başına 42 dolar civarına geri dönerken Ağustos’tan beri en uzun haftalık kazanç serisine hazırlanıyor. Aşı gelişmelerinden kaynaklanan iyimserlik, ABD’de artan vaka sayılarının oluşturduğu olumsuz beklentileri dengelemiş gözüküyor.

Güncel ve vadeli fiyatlar arasındaki farkın giderek azalması da ileride bir arz fazlası olacağına dair endişelerin düştüğünün bir işareti. Brent petrol için Londra’daki fiyat farkı 46 cent’e kadar geriledi.

Fakat, Asya’daki güçlü talep toparlanmasına rağmen, Avrupa ve ABD’de koronavirüs vakaları artarken petrol piyasası hala belirsiz bir talep toparlanmasıyla karşı karşıya.

IHS Markit Enerji Danışmanlığı Başkan Yardımcısı Victor Shum, “Aşı gelişmeleri, 2021’de petrol talebinin toparlanacağına dair görüşümüzü destekler nitelikte. Daha iyi zamanlar elbet olacak fakat yakın gelecek şu an için pek parlak değil. ABD ve Avrupa’da koronavirüs vakaları giderek artıyor.” dedi.

Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 11:53’te 2 cent yükselerek varil başına 41.76 dolar seviyesine geldi. Daha aktif olan Ocak vadeli kontrat ise 5 cent değer kaybederek varil başına 41.85 dolar civarına düştü.

Ocak vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 0.3 değer kaybettikten sonra 1 cent daha düşerek varil başına 44.19 dolar seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg