Petrol fiyatı OPEC+ toplantısının ertelenmesiyle düştü

Petrol fiyatları, toplantı anlaşmasız sonuçlandıktan sonra OPEC+’ın bir anlaşmaya varmak için daha fazla zaman talep etmesiyle birlikte düşüşünü sürdürdü.

Vadeli kontratlar New York piyasasında yüzde 0.7 düşüş yaşadı. OPEC+ ülkelerinin bakanları salı günü toplanmak yerine Perşembe günü toplanarak üretim kesintilerini uzatıp uzatmama konusunda karar verecekler.

Bazı bakanlar piyasaların çok kırılgan olduğunu ve daha fazla üretimi kaldıramayacağını belirtirken diğerleriyse aşıyla birlikte yükselen fiyatlardan faydalanabilmek için daha fazla üretim yapılmasından yana.

Asya’daki enerji talebi ise toparlanmaya devam ediyor. Güney Kore ve Çin gibi ihracat yoğun bölgelerde fabrika faaliyetleri kasım ayında ciddi bir artış yaşadı.

Öte yandan petrol mayıs ayındaki yükselişten sonra bu yıl içerisindeki en büyük aylık yükselişini yaşadı. Fiyatların artmasıyla birlikte ise OPEC+ koalisyonu içerisindeki anlaşmazlıklar da artış gösterdi.

Ocak vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, pazartesi yüzde 0.4 düştükten sonra Singapur saatiyle 12:25’te 32 cent değer kaybederek varil başına 45.02 dolara geriledi.

Şubat vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 0.8 düşüş yaşadıktan sonra yüzde 0.6 daha düşerek varil başına 47.58 dolara geriledi.