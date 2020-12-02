Petrol stok verisi ve OPEC+ endişeleriyle düştü

Vadeli kontratlar son üç günde yüzde 2,5 değer kaybettikten sonra bugün yüzde 1 düştü. Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 4.15 milyon varil arttı.

Eğer özel sektör verileri Çarşamba günü açıklanacak resmi verilerle onaylanırsa, ham petrol stok rakamı Bloomberg anketindeki medyan beklentilerin tam iki katı kadar artmış olacak.

OPEC+ görüşmelerinde bir uzlaşıya varılamaması sonrasında artan stoklar piyasalardaki endişeyi artırdı. OPEC+ toplantıyı perşembe gününe ertelese de resmi olmayan görüşmeler farklı kanallardan devam ediyor.

Petrol, aşı gelişmeleriyle birlikte geçen ay Mayıs’tan bu yana en büyük aylık yükselişini gerçekleştirmişti fakat petrol rallisi OPEC+’ın içerisindeki anlaşmazlıklar yüzünden tersine döndü.

Piyasa gözlemcilerinin büyük bir kısmı üretim kesintilerinin azaltılmasıyla ilgili üç aylık bir erteleme beklerken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri uzlaşıyı zorlaştırıyor.

Ocak vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, salı günü yüzde 1,7 değer kaybettikten sonra Singapur saatiyle 10:54’te 43 cent düşerek varil başına 44,12 dolar seviyesine geldi.

Şubat vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, salı günü yüzde 1 düşüş yaşadıktan sonra yüzde 0,9 daha gerileyerek varil başına 47 dolara indi.

Kaynak: Bloomberg