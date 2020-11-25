  1. Ekonomi
25 Kas 2020 15:01

Dolar yeniden 8 liranın üzerinde

Dolar yeniden 8 liranın üzerinde

Türkiye'de geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana yükseliş trendine giren dolar/TL, güne 8 liranın üzerinde başladı.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 7.50'lere kadar gerileyen dolar/TL, bugüne de yükselişle başladı.

Dün piyasaların kapanışıyla birlikte 8 liranın üzerine doğru hareketlenen dolar, bu sabah 7.99-8.00 lira seviyelerinden el değiştiriyor. Euro/TL için 9.53 seviyelerinden el değiştiriyor.

Aşı çalışmalarına ilişkin haberler petrol fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 4.3 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0.5 artışla 48.6 dolara çıkarak marttan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Timetürk

News Code 1890696

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