Hindistan: İran'dan yeniden petrol ithal etmeyi umuyoruz

Hindistan Petrol Bakanı Shri Dharmendra Pradhan, “Yeni ABD hükümetinin enerji ihtiyaçlarımızı çeşitli kaynaklardan karşılayabilmemiz için İran karşıtı petrol politikasını durdurmasını umuyoruz” dedi.

Hindistan’da yayınlanan The Economic Times gazetesine konuşan Pradhan, İran ve Venezuela’dan petrol ithalatının yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin, “Biden hükümetinin İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları hafifleteceğini umuyoruz. Çünkü Hindistan, enerji ihtiyaçlarının yüzde 85'ini ithalat yoluyla karşılıyor ve ülkemizin petrol ithalatının üçte ikisi Ortadoğu'dan geliyor." ifadelerini kullandı.

“Tekel çağı sona erdi. Petrol üreticileri, alıcıların taleplerine saygı duymalı. Bugün piyasalar müşteri odaklıdır.” diyen Pradhan, Hindistan'ın makul bir fiyat aradığını aktardı.