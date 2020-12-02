İran nükleer anlaşması BMGK'de ele alınacak

BM Güvenlik Konseyi, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) durumuyla ilgili bir toplantı yapacak.

Rusya merkezli RIA Novosti'nin haberine göre, bu açıklama Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Jerry Matthews Matjila'dan geldi.

Matjila, nükleer anlaşma konulu toplantının 22 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Nükleer anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington, anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.