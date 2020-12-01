İran İslami Şura Meclisi'nde kritik yasa tasarısı onaylandı

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri meclisin bugünkü açık oturumu sırasında 251 oyla yaptırımlarla stratejik mücadeleyi öngören yasa tasarısı onayladı.

Oylamada yasa tasarısı onaylandıktan sonra milletvekilleri “ABD’ye ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganları attılar.

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abulfezl Amui, “Nükleer program ülkenin ihtiyaçlarına göre ilerlemeli ve bundan sonra da güçlendirilmesini bekliyoruz. Bu tasarının amacı, ABD ve Batı ülkelerinin İran halkına uyguladığı yaptırımlara karşı çıkmaktır” dedi.

Tasarıya göre Batı'nın İran'a karşı tavrını değiştirmesi gerektiğini belirten Amui, "Düşmanlar İranlı bilim insanlarına terör eylemi yapmaları halinde eylemlerinin yanıtsız kalacağı düşüncesine kapılmasın" ifadesini kullandı.

Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı 9 maddeden oluşuyor. Tahran yönetimini uranyumu yüzde 20 seviyesinde zenginleştirmekle yükümlü hale getirmek, düşük düzeyde zenginleştirilen uranyum stoklarını arttırmak ve İAEK’nun IR2M ve IR6 gibi yeni santrifüjleri kullanması, yasa tasarısında yer alan bazı maddelerdir.