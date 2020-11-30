Avrupa Birliği'nden Fahrizade suikastına kınama

Avrupa Birliği Komisyon Sözücüsü Peter Stano İranlı nükleer bilimci Mohsen Fahrizade'ye karşı düzenlenen terör saldırısını kınadı.

AB yetkilisi, Fahrizade suikasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Fahrizade'nin ve diğerlerinin terör edilmesi kriminal bir eylemdir. AB'nin en önem verdiği şey olan insan hakları prensiplerine aykırıdır. Şu aşamada tansiyonu yükseltmemek ve gerilimi tırmandırmamak için temkinli hareket etmek ve sağduyulu davranmak herkes için en her zaman kinden daha önemlidir."

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.