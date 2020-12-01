İran'dan UAEA'nın Fahrizade suikastı tutumuna tepki

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin 'başta İran olmak üzere hiç kimse denetimleri azaltarak veya kısıtlamayla kazanmaz' şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, UAEA'dan Fahrizade suikastına ilişkin net bir tavır sergilemesini istedi.

Garipabadi, kurum tarafından en çok denetlenen ve çeşitli taahhütlerin yerine getirilmesinde en şeffaf nükleer programa sahip olan İran gibi bir ülkeye karşı tutumunu sorgulayarak, ''Fakat İran'ın bilim adamlarının suikast tehdidiyle karşı karşıya olması, nükleer tesislerinin saldırı tehdidi altında olması veya sabotaja uğramasıyla ilgili UAEA sorumluluk sahibidir." dedi.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.