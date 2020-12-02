Dışişleri Bakanı Zarif, AB yetkilisi ile Fahrizade suikastını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Mohsen Fahrizade suikastını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Josep Borrell, görüşmede İranlı bilim insanı Fahrizade'ye yapılan suikastın suç niteliğinde olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca Borrell'in, AB'nin suikasta olan tavrını Dışişleri Bakanı Zarif'e aktardığı kaydedildi.

Öte yandan Borrel, dün gece Twitter üzerinden Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirerek, "Zarif ile AB-İran ilişkilerinin geliştirilmesi hakkında görüştüm. Ayrıca nükleer anlaşmayı korumanın önemine değindim. Anlaşmanın tüm imzacı taraflarca tam olarak uygulanması için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

AB yetkilisi daha önce de Fahrizade suikastına ilişkin," İran’ın ‘nükleerleşmesini önlemeyecek" değerlendirmesin bulunmuştu.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.