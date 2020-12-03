Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: Petrol satışını 2 milyon varilin üzerine çıkaracağız

Dün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni yıl bütçe tasarı hakkında Ruhani, gelecek yıl için hazırlanan bütçenin özel olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki yılın durumunun geçen on yıldan biraz farklı olacağını düşünüyoruz. 1400 yılı bazı açılardan mümtaz ve önemli bir yıl. Önümüzdeki sene (İran takvimine göre) 14. yüzyılın sonu. Dolayısıyla böyle bir durumda yeni yıl bütçe tasarısını meclise sunduk." dedi.

Ruhani, İran'ın petrol durumu hakkında şunları kaydetti:

"Petrol gelirlerimiz son 3 yılda azaldı ve belli nedenlerden dolayı uluslararası piyasada petrol satışı için birçok sorunla karşılaştık. Müşterilerimiz petrol alımı konusunda zorlandı. Bu süreçte petrol ihracatında sıkıntımız yoktu.

Gelecek sene petrol satışını 2 milyon varilin üzerine çıkaracağız. Önümüzdeki yılda 2 milyon 300 bin varilin uluslararası piyasada veya iç piyasada satabileceğimize inanıyoruz. Ancak bu bütçenin petrol gelirlerine bağlı olduğu anlamına gelmiyor."

Dışişleri Bakanı Zarif, AB yetkilisi ile Fahrizade suikastını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Mohsen Fahrizade suikastını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Josep Borrell, görüşmede İranlı bilim insanı Fahrizade'ye yapılan suikastın suç niteliğinde olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca Borrell'in, AB'nin suikasta olan tavrını Dışişleri Bakanı Zarif'e aktardığı kaydedildi.

İran'da eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eylem hazırlığında olan 3 teröristin ülkenin kuzeybatısında yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Batı Azerbaycan eyaletinde icra edilen başarılı operasyonda İslam Devrimi karşıtı terör örgütü adına ülkede eylem yapacak olan 3 terörist yakalandı" belirtildi.

Yazılı açıklamada, operasyon sırasında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ile haberleşme cihazın ele geçirildiği ifade edildi.

Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı, Ekim ayında da Kürdistan eyaletinin Kamyaran ve Merivan ilçesinde terör örgütlerine yönelik iki başarılı operasyon yapmıştı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 362 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 621 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 48 bin 990'a, vaka sayısının da 989 bin 572'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 828'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 688 bin 54'e ulaştığı bilgisini verdi.