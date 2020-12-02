Ruhani: Petrol satışını 2 milyon varilin üzerine çıkaracağız

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni yıl bütçe tasarı hakkında Ruhani, gelecek yıl için hazırlanan bütçenin özel olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki yılın durumunun geçen on yıldan biraz farklı olacağını düşünüyoruz. 1400 yılı bazı açılardan mümtaz ve önemli bir yıl. Önümüzdeki sene (İran takvimine göre) 14. yüzyılın sonu. Dolayısıyla böyle bir durumda yeni yıl bütçe tasarısını meclise sunduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin uyguladığı yaptırımlarına ilişkin, "İran halkının boyun eğmesini amaçlayan düşmanımız son 3 yılda uyguladığı baskılar ve yaptırımları tam anlamıyla savaşa çevirmek için elinden geleni yaptı. Ancak maksimum baskı ve ekonomik savaşın hezimete uğraması ile önümüzdeki yılda durumun farklı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ruhani, "Düşmanlarımızın amacı ekonomide durgunluk ve yaşam koşullarını dayanılmaz hale getirmekti, fakat bu konuda başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

'Bugün nükleer alanında her zamankinden daha güçlüyüz'

İran’ın son 8 yılda nükleer sanayi alanında büyük ilerleme kaydettiğini dile getiren Ruhani, “IR1 ve IR2 santrifüji üretiminden IR8 ve IR 9 üretimine geçtik. Artk uranyum zenginleştirmede IR2M ve IR6 santrifüjlerini kullanabiliyoruz. Bugün nükleer alanında her zamankinden daha güçlüyüz." açıklamasını yaptı.

İran'ın petrol durumu

Ruhani, İran'ın petrol durumu hakkında şunları kaydetti:

"Petrol gelirlerimiz son 3 yılda azaldı ve belli nedenlerden dolayı uluslararası piyasada petrol satışı için birçok sorunla karşılaştık. Müşterilerimiz petrol alımı konusunda zorlandı. Bu süreçte petrol ihracatında sıkıntımız yoktu.

Gelecek sene petrol satışını 2 milyon varilin üzerine çıkaracağız. Önümüzdeki yılda 2 milyon 300 bin varilin uluslararası piyasada veya iç piyasada satabileceğimize inanıyoruz. Ancak bu bütçenin petrol gelirlerine bağlı olduğu anlamına gelmiyor."