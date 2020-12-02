İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 362 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 621 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 48 bin 990'a, vaka sayısının da 989 bin 572'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 828'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 688 bin 54'e ulaştığı bilgisini verdi.