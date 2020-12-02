Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Düşman ekonomik faaliyetlerin devam ettiği için öfkeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "İran milleti, gösterdiği direniş ile alınan tedbirler sayesinde düşmanın başlattığı ekonomik savaşta başarı kazandı. Düşmanın bu ekonomik savaştaki önemli hedeflerinden biri halkımızın güvenlik ve huzurunu bozmaktı. Ancak hükümet tüm zorluklara rağmen, psikolojik güvensizlik ve ülkenin ekonomik ortamındaki istikrarsızlığı önlemek için elinden geleni yapmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhnai, “Düşmanın yaptırımları ülke ekonomisine ve halkın geçimine zarar verse de İran’ın ekonisini çökertme amacına ulaşamamıştır. Dolayısıyla yaptırımların etkisiz hale geldiğini söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Ruhani, “İki buçuk yıldır İran’a azami baskı yaparak ekonomisini durdurma hedefine ulaşamayanlar, şimdi ise ekonomik faaliyetlerin devam ettiği için öfkeli ve önümüzdeki birkaç hafta içinde ekonomiye olumsuz dalgalar göndermek istiyor." diye konuştu.

Tahran'dan 'İranlı komutan şehit oldu' iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, Tahran'ın yakınında uğradığı suikast sonucu şehit düşen nükleer bilimci Mohsen Fahrizade için İran milletine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Nükleer ve savunma bilimcisi Şehti Fahrizade'nin adı ölümsüz olacak ve bugünkü vatan evlatları ve gelecek nesiller için model olacak." dedi.

Said Hatipzade, "Terör olayının ardından derhal bir açıklama yaptık ve Sayın Zarif Twitter üzerinden bu cinayetten İsrail'in sorumlu olduğunu bildirdi." ifadesini kullandı.

Suriye-Irak sınırında bir İranlı komutanın şehit olduğunu ileri süren Arap medyasında yer alan iddialar hakkında Hatipzade, "Şu ana kadar Suriye-Irak sınırında İranlı komutanın şehit olduğuna dair herhangi bir bilgi almadık. Bu bir sahte haber olabilir. Konuyla ilgili genelkurmay başkanlığı sözcüsünün yorum yapması lazım." diye konuştu.

İran'dan UAEA'nın Fahrizade suikastı tutumuna tepki

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin 'başta İran olmak üzere hiç kimse denetimleri azaltarak veya kısıtlamayla kazanmaz' şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, UAEA'dan Fahrizade suikastına ilişkin net bir tavır sergilemesini istedi.

Garipabadi, kurum tarafından en çok denetlenen ve çeşitli taahhütlerin yerine getirilmesinde en şeffaf nükleer programa sahip olan İran gibi bir ülkeye karşı tutumunu sorgulayarak, ''Fakat İran'ın bilim adamlarının suikast tehdidiyle karşı karşıya olması, nükleer tesislerinin saldırı tehdidi altında olması veya sabotaja uğramasıyla ilgili UAEA sorumluluk sahibidir." dedi.

İran Sağlık Bakanlığı: 677 bin 963 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 382 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 881 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 48 bin 628'e, vaka sayısının da 975 bin 951'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 840'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 677 bin 963'e ulaştığı bilgisini verdi.