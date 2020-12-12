  1. Toplum
12 Ara 2020 15:31

New York'ta bir sürücü aracıyla protestoculara çarptı

New York'ta bir sürücü aracıyla protestoculara çarptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, bir sürücü aracıyla göçmenlerin sınır dışı edilmesini protesto eden eylemcilere çarptı.

Euronews'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, bir sürücü aracıyla göçmenlerin sınır dışı edilmesini protesto eden eylemcilere çarptı. Henüz kasıtlı olup olmadığını bilinmeyen olayda 6 kişi yaraladı.

New York polisi, hayatı tehlikesi olmayan yaralıların metropoldeki çeşitli hastanelere nakledildiğini açıkladı.

Olay yerinde bulunan protestocular sürücünün kasıtlı olarak aracını eylemcilerin üzerine sürdüğünü ifade etti.

Ancak polis sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunun kasıtlı bir hareket mi yoksa kaza mı olduğunu söylemek için çok erken" ifadesini kullandı.

Sürücü olay yerinde tutuklandı

Kimliği açıklanmayan kadın sürücü olay yerinde polis tarafından tutuklanarak karakola götürüldü. Kadının gözaltına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. Polis sürücünün neden bunu yaptığını araştırıyor.

News Code 1891078

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