ABD'de bakanlıklara siber saldırı

Amerikan Ticaret ve Savunma Bakanlıkları siber saldırıya uğradı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, saldırılarla ilgili, "Amerikan hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili yaşanması muhtemel sorunu tanımlamak ve çözmek için gerekli adımları atmaktadır" dedi.

'Son yılların en büyük saldırısı' iddiası

Amerikan medyası ise bakanlıklara Rus siber korsanların saldırdığı iddiasına yer verdi.

APT29 isimli Rus grubunun, hükümetin, müşterileri ve onların bilgilerini koruyan güvenlik araçlarını ele geçirdiği ileri sürüldü.

Soruşturmanın devam ettiği ve bunun son yılların en büyük saldırısı olduğu vurgulandı.

İsrail'de de 40 şirkete siber saldırı iddiası

Bu arada İsrail'de de 40 şirkete siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Gümrüklerde hizmet veren firmalara program pazarlayan bir şirketin de saldırının hedefinde olduğu,bu nedenle de kargo işlemlerinde akmasa yaşanabileceği belirtildi.

Saldırıya ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA