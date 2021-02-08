Galibaf, Devrim Lideri'nin özel mektubunu Duma Başkanı'na sundu

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Moskova'da bulunan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin ile görüştü.

Bu görüşmede Galibaf, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yolladığı mektubu Duma Başkanı'na sundu.

Moskova'ya hareket öncesi Tahran'daki havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Galibaf, Rusya Duma Meclisi Başkanı'nın davetlisi olarak bugün Moskova'ya ziyarette bulunacağını duyurmuştu.

Galibaf, Moskova'da Rus tarafına stratejik ilişkilerle ilgili önemli bir mesaj sunacaklarını da sözlerine ekledi.

İran Meclis Başkanı, ekonomik, siyasi, savunma, güvenlik, teknoloji, bilimsel ve akademik alanlarda Tahran-Moskova ilişkilerinin gayet iyi durumda olduğunu belirterek, Moskova'daki Rus yetkililerde yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların üzerinde fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirmişti.