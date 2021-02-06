İran Meclis Başkanı yarın Moskova'ya gidecek

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) açıklama yapan İran Meclisi Ekonomik Komisyonu üyesi Muctaba Tavangar, "İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, üç gün sürecek Rusya resmi ziyaretine yarın çıkacak." dedi.

Tavangar, "Sayın Galibaf Moskova ziyareti kapsamında Rus lideri Vladimir Putin, Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin ile ülkenin Güvenlik Konseyi Başkanı ile bir araya gelecek." açıklamasında bulundu.

Moskova’da ikili ilişkilerin yanı sıra İran nükleer anlaşması ile ekonomik konuların ele alınacağını belirten Tavangar, Galibaf’ın İran’ın özel mesajını Putin’e sunacağını duyurdu.

Bunlara ilave olarak Tavangar, Rusya, İran, Afganistan, Türkiye ve Çin meclis başkanlarının ‘Terörizm ile mücadele’ konulu toplantısının Mayıs 2021’de Soçi kentinde düzenleneceğini söyledi.