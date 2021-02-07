İran Meclis Başkanı Galibaf Moskova'da

Rus yetkilileriyle görüşmek üzere Rusya'ya giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Moskova'ya geldi.

İran medyasına göre, Galibaf, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin ile ülkenin Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile bir araya gelecek. Moskova’da ikili ilişkilerin yanı sıra İran nükleer anlaşması, koronavirüs ile mücadele ve ekonomik konular ele alınacak.

Hareket öncesi Tahran'daki havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Galibaf, Rusya Duma Meclisi Başkanı'nın davetlisi olarak bugün Moskova'ya ziyarette bulunacağını duyurdu.

Galibaf, Moskova'da Rus tarafına stratejik ilişkilerle ilgili önemli bir mesaj sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Galibaf, ekonomik, siyasi, savunma, güvenlik, teknoloji, bilimsel ve akademik alanlarda Tahran-Moskova ilişkilerinin gayet iyi durumda olduğunu belirterek, Moskova'daki Rus yetkililerde yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların üzerinde fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.