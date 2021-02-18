Hindistan'da çiftçiler bu sefer demir yollarını kapattı

Birleşik Çiftçi Cephesi'nin düzenlediği oturma eylemine binlerce çiftçi katıldı.

Yeni tarım yasaları karşıtı pankartlar taşıyan çiftçiler, Hapur, Modinagar, Kurukşetra'da ayrıca Haryana, Pencap ve Uttar Pradeş eyaletlerinin bazı bölgelerinde demir yollarında oturma eylemi yaptı.

Eylem nedeniyle bu bölgelerdeki tren seferleri durdurularak, buralara çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Çiftçiler, yeni yasalar nedeniyle topraksız kalmaktan korkuyor

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Müzakereler sonuç getirmedi

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

TRT Haber