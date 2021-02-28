İran, Hindistan ile Pakistan'ın ateşkes anlaşmasından memnun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Hindistan ve Pakistan'ın, iki ülkenin kontrolündeki bölgeleri ayıran Kontrol Hattında ateşkesi sürdürme anlaşması üzerine ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Hatipzade, Hindistan ve Pakistan'ın ortak açıklamasını, Güney Asya'da daha fazla barış ve istikrar sağlanması için önemli bir adım olarak nitelendirerek, iki ülkenin bölgede barış, istikrar ve refah için daha fazla adım atmasını temenni etti.

Hindistan ve Pakistan, iki ülke arasında ihtilaflı Keşmir sınırındaki ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda anlaşmaya varmıştı.

Hindistan ve Pakistan'ın Askeri Operasyonlar Genel Direktörleri, yayımladıkları ortak açıklamada, iki ülkenin kontrolündeki bölgeleri ayıran Kontrol Hattında (Loc) çatışmaların önlenmesi için görüşmeler yürütüldüğünü bildirmişti.