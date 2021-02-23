Afganlar arası müzakereler yeniden başladı

Taliban Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, basına yaptığı açıklamada, Afganlar arası müzakerelere kaldığı yerden devam etmek için görüşmelerin başladığını söyledi.

Vardak, görüşmelerin içeriğinin belirlenmesi konusunda gruplar halinde çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

"Savaşa hazırlık" suçlaması

Afganistan Müzakere Heyeti Üyesi Gulam Faruk Mecruh da uzun aradan sonra müzakerelerin başladığını ve ilk görüşmede müzakerelerin devamı için karar alındığını kaydetti.

Afganistan hükümeti Taliban'ı, müzakere masasını terk edip savaşmaya hazırlık yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA