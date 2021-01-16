Hindistan-ABD ilişkileri S-400 alımı nedeniyle geriliyor!

S-400 hava savunma sistemleri almayı planlayan Hindistan'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım uyarıları yeni başkan Joe Biden döneminde de devam edecek. Savunma sistemleri teslim edilirse, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların benzerinin Hindistan'a da uygulanması bekleniyor.

Çin ile Himalaya bölgesinde sınır anlaşmazlığı yaşayan Hindistan, 5 adet S-400 savunma hava sisteminin alımı için 2019'da Rusya ile 5,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı. Amerikan yetkililer ise Hindistan'ı CAATSA yaptırımlarından muaf olmadığı konsunda uyarmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, "Hindistan ve ABD arasında kapsayıcı küresel bir stratejik ortaklık bulunuyor. Hindistan'ın ayrıca Rusya ile özel ve ayrıcalıklı bir ortaklığı var. Hindistan bağımsız bir uluslararası ilişkiler politikasına sahip. Bu durum, milli güvenliğimiz için yaptığımız savunma harcamaları konusunda da geçerli" dedi.

Diğer yandan Reuters'a konuşan ABD Yeni Delhi Büyükelçiliği Sözcüsü, "Tüm müttefik ve ortaklarımızı, Rusya ile yapacakları ve CAATSA yaptırımlarına neden olabilecek anlaşmalardan geri çekilmeye davet ediyoruz. CAATSA'nın istisnaları veya ülkelere yönelik muafiyetleri yok. Rusya ile Hindistan arasındaki anlaşma için de herhangi bir muafiyet kararı alınmış değil" açıklamasını yaptı.

Hindistan'a ilk S-400 teslimatının 2021 yılı sonuna doğru yapılması bekleniyor. Daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye hakkında geçtiğimiz ay CAATSA yasası kapsamında yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: Euronews