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19 Şub 2021 12:19

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ilk ölüm

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ilk ölüm

Myanmar'da darbe karşıtı protestolar sırasında başından vurulan ve 20 yaşında olan Mya Thwe Thwe Khaing isimli kadın hayatını kaybetti.

BBC'nin son dakika haberine göre, Myanmar'da günlerdir süren darbe karşıtı protestolar sırasında ilk kez biri hayatını kaybetti.

20 yaşındaki Mya Thwe Thwe Khaing bu haftanın başında eylemde polisin müdahalesi sırasında başından vurulmuştu. İnsan hakları örgütleri, Khaing'in hakiki mühimmatla vurulduğunu belirtti. 

Vurulduğundan bu yana hastanede tedavisi süren kadın bugün hayatını kaybetti. 

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: T24

News Code 1892625

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