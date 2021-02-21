Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Dördüncü dalgayı önlemek için elimizden geleni yapıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ruhani, ülkede geçtiğimiz yıl Şubat ayında ilk koronavirüs vakasının görülmesinden itibaren virüse karşı başarılı bir mücadele verildiğini belirterek, "İran'daki koronavirüs verileri her zaman çok net olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, salgın döneminde hiç yorulmadan gövrevini sürdüren sağlık personellerinin özverili çalışmalarını takdir etti.

Dördüncü bir korona dalgası konusunda uyarıda bulunan Ruhani, "Üçüncü dalga zor bir dalgaydı ama yine de süreci atlatmayı başardık. Şu anda dördüncü dalgayı önlemek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaptırımların kaldırlması konusunda doğrulama süreci çok önemli

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İran'a karşı uyguladığı yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda yararlanıcı bir ülke olarak ABD’nin eyleminin doğruluğunu kanıtlamalıyız. Yaptırımların kaldırlması konusunda doğrulama süreci önemli bir konu." dedi.

Taht Revançi sözlerine şöyle devam etti:

"Amerikalılar İran'ın petrolüne veya petrokimyasına yönelik yaptırımları kaldırdığını söylerse, imzalanmış bir mektubu veya tutumunu kabul etmemeliyiz. İmzanın yanında eylemlerini doğrulamak için bir süreç belirlenmezse onun anlamı hiçbir yoktur.

Örneğin, petrol satışı bir dizi aşamadan oluşuyor. İran'dan petrol almak isteyen herhangi bir firma, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanmasından korkmamalıdır. Aslında, petrol satışlarının doğru ve eksiksiz yapılması için bir dizi yaptırımın kaldırılması şart. Yani İran’a uygulanan petrol yaptırımının kaldırıldığı ilan edilmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Petrol satışında sorun olmayacağına dair garanti sağlanmalı."

Taht Revançi, "Doğrulama süreci olmadan nükleer anlaşmaya geri dönmek için atılan imza geçersizdir." açıklamasında bulundu.

İran'da 1 milyon 337 bin 877 korona hastalığını yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 409'a vaka sayısının da 1 milyon 566 bin 81'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 677'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 337 bin 877'ye ulaştığı bilgisini verdi.