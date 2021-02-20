İslam Devrimi Lideri'nden Avrupa'daki Müslüman öğrencilere mesaj

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Avrupa'daki İslami Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen 55’inci dönem oturum dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamanei'nin kaleme aldığı mesajda Müslüman öğrencilere hitap ederek, “Sevgili öğrenciler! Gençlerin ülkenin kalkınması ve geleceğini garanti altına almasındaki rolünün önemi her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Koronavirüs salgının genel olarak yayılması bunu birkez daha kanıtladı. Gençlerin bu konudaki coşkusu, motivasyonu ve umudu ülkedeki diğer birçok konuda olduğu gibi, bilimsel ve pratik açılımlara yol açtı. Bu ülke gençlerinin göğüsüne ‘temel meselelerde rol oynama’ damgasını vurmayı başaran İslam Devrimi’nin en büyük onurlarından biridir” ifadelerinde bulundu.

Yayınlanan mejasda, "Siz sevgili öğrencilerden elinizdeki fırsatı kullanarak bilimsel, dini ve ahlaki yeteneklerle süslenip bir rol yapmaya hazırlanmanız bekleniyor. Avrupa'daki İslami Öğrenci Toplulukları'nın bu konudaki sorumluluğu daha da ağırdır” belirtildi.