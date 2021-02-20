İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ruhani, ülkede geçtiğimiz yıl Şubat ayında ilk koronavirüs vakasının görülmesinden itibaren virüse karşı başarılı bir mücadele verildiğini belirterek, "İran'daki koronavirüs verileri her zaman çok net olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, salgın döneminde hiç yorulmadan gövrevini sürdüren sağlık personellerinin özverili çalışmalarını takdir etti.

Dördüncü bir korona dalgası konusunda uyarıda bulunan Ruhani, "Üçüncü dalga zor bir dalgaydı ama yine de süreci atlatmayı başardık. Şu anda dördüncü dalgayı önlemek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...