İran ve Suriye arasında ilk deniz yolu ticaret hattı açıldı

İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), Bender Abbas ile Suriye'nin Lazkiye limanı arasında ilk direkt deniz yolu hattının açıldığını bildirdi.

IRISL şirketinden Kaptan Abdullah Hasumi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, her ayda bir geminin ihraç malları taşımak üzere İran'dan Suriye'ye gönderileceğini duyurdu.

Kaptan Hasumi, söz konusu yeni deniz yolu hattında ilk seferin 10 Mart'ta yapılacağını söyledi.

İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Keyvan Kaşifi, daha önce yaptığı açıklamasında, "Tahran ile Şam arasındaki yıllık ticaret hacmi yaklaşık 170 ila 180 milyon dolar arasındadır. Bunun önümüzdeki yıla kadar üç katına çıkması bekleniyor." demişti.