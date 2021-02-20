İran'da 1 milyon 337 bin 877 korona hastalığını yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 409'a vaka sayısının da 1 milyon 566 bin 81'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 677'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 337 bin 877'ye ulaştığı bilgisini verdi.