Hızlı tren üzerindeki kedi seferleri aksattı

T24'te yer alan habere göre, Euston İstasyonu’ndan Manchester’a hareket eden tarifeli trenin üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarının kediyi çarpmasından endişe eden yetkililer, kediyi kurtarmak için seferber oldu.

İstasyon personeli, kediyi indirmek için iki buçuk saatlik çabanın ardından, kedi trenin yanında bulunan çöp kutusu yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.

Yetkililer, hızla giden bir trenden düşme tehlikesine ek olarak, trenin 25 bin voltluk elektrik hatlarıyla beslendiğini, bu durumun kedi için çok tehlikeli olduğunu söyledi. Seferin aksaması nedeniyle metroda bekleyen yolcular başka bir trene aktarıldı.

Euston Ağ Tren istasyonu yöneticisi Joe Hendry, istasyon içindeki kuşlarla sık sık uğraşmak zorunda kaldıklarını ancak ilk kez bir kediyle karşılaştıklarını belirterek, "Kedinin dokuz canından birini kullanmaktan kurtardığımız için mutluyuz." diye konuştu.