İran'dan AB'nin nükleer anlaşmayla ilgili toplantı teklifine ret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "ABD ve üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) son dönemdeki tutum ve eylemleri dikkate alındığında İran, nükleer anlaşmanın Avrupalı koordinatörü tarafından önerilen gayri resmi toplantı düzenlenme talebini halihazırda uygun bulmamaktadır." dedi.

ABD'nin pozisyonunda ve davranışında henüz bir değişiklik olmadığını ve Biden yönetiminin Trump'ın başarısız azami baskı politikasından vazgeçmediğini ve hatta nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini uygulamadığına değinen Hatipzade, "Nükleer anlaşmaya taraf tüm ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi müzakere konusu olamaz ve tüm görüşmeler 5 yıl önce yapılmıştır." ifadesini kullandı.

İzlenecek yolun açık olduğunu ifade eden Hatipzade, "ABD yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarına son vermeli ve taahhütlerine dönmelidir. Bu, ne müzakere gerektirir ne de UAEK Yönetim Kurulu kararını." açıklamasında bulundu.

Hatipzade, 'İran İslam Cumhuriyeti eyleme eylemle karşılık verecek ve yaptırımların kaldırılmasına uygun olarak yükümlülüklerine döneceği gibi, düşmanca eylem ve davranışlara da aynı şekilde karşılık verecektir. İran, anlaşmanın mevcut üye devletleriyle ve ayrıca Nükleer Anlaşma koordinatörü olan Borrell ile iki taraflı ve çok taraflı olarak yakın istişarelere devam edecek." diye konuştu.