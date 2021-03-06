  1. Dünya
  2. Avrupa
6 Mar 2021 11:26

DSÖ'den Avrupa için korkutan açıklama

DSÖ'den Avrupa için korkutan açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Avrupa’da 6 haftalık düşüşün ardından korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Müdürü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, Avrupa kıtası genelinde korona virüs vaka sayısının arttığı yönünde açıklamada bulundu.

"Artış oranı yüzde 9 oldu"

Kluge, "Geçtiğimiz hafta, Avrupa’daki korona virüs vaka sayılarında yüzde 9 oranında artı. Bu, yeni vakalardaki umut verici 6 haftalık düşüşü sona erdiriyor ve bölgemizin yarısından fazlasında yeni enfeksiyonlarda artış anlamına geliyor" dedi.

"Orta ve Doğu Avrupa'da yükseldi"

Orta ve Doğu Avrupa'da bir canlanma olduğunu ifade eden Kluge, "Oranların zaten yüksek olduğu bazı Batı Avrupa ülkelerinde de vakalar artıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

News Code 1892929

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler