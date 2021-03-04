Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu siyasi oyunların yeri değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün İçişleri Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

İran ile UAEA arasındaki yakın işbirliğine dair Cumhurbaşkanı Ruhani, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) onlarla işbirliği yaptığımızı iyi biliyor ve raporlar da bunu gösteriyor." dedi.

Ruhani, "İran'la dost olduğunu iddia eden bazıları (İran'a karşı) bir plan arıyorlar, bunu yapmamalarını tavsiye ediyorum ve kuruma da İran ile iyi işbirliğimizi bozmamasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere, Almanya ve Fransa'ya seslenen Ruhani, şunları kaydetti:

"Üç Avrupa ülkesi UAEA'nın siyasi oyunların yeri olmadığını anlamalıdır; Siyasi oyunları bir kenara bırakın, çünkü bu kurum bir teknik çalışma yeridir. Geçtiğimiz haftalarda UAEA ile iyi bir anlaşmaya vardık. Ajans ile teknik alandaki çalışmalarımızın devam etmesine izin verin."

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın nükleer faaliyetlerinin yüzde yüz barışçıl olduğuna vurgu yaparak, "UAEA'nın ülkede kolayca işini yapmasını istiyoruz. ABD yaptırımları kaldırdığı takdirde UAEA müfettişleri, yasalar çerçevesinde sorunsuz bir şekilde denetleme işlemini yapabilir." diye konuştu.

ABD'ye hitap eden Ruhani, "Diplomasiyi engelleyen şey uyguladığınız yaptırımlardır, zaman kaybetmeyin. Zaman kaybetmenin hiçbir kimseye faydası olmaz, kaçırılan fırsattan doğrudan ABD sorumlu olacaktır." dedi.