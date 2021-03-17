Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani: Biden yönetiminin yapıcı adımını görmedik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Enerji Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

ABD’nin 3 sene önce yürürlüğe soktuğu yaptırımları “terör eylemi" olarak nitelendiren Ruhani, “Yaptırımlar halen devam ediyor. Onlar yabancı ülkelerdeki mali varlıklarımızı dondurdular. İhracat yapmamızı zorlaştırdılar. Aşı alımı konusunda da çok fazla sıkıntı yaşadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Önceki ABD hükümeti İran halkına karşı büyük bir zulüm yaptı. Önceki yönetimin hata yaptığını söyleyen Biden yönetimi, telafi etmek için herhangi bir adım atmamıştır. Son iki ayda yeni ABD yönetiminden yapıcı bir şey görmedik. Pratikte bir şeyler yapmak zorundalar. ABD hükümetinin bu işi yerine getirmesi uluslararası düzeydeki anlaşmalarla birlikte bölge ve İran halkının yararına olacaktır. Umarım mantık ve kanun yoluna geri dönerler." ifadelerinde bulundu.

Zarif bölgeye seslendi: Diyalog kurmaya hazırız

Dün ikincisi düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Batı Asya bölgesinin duurmunu değerlendirerek, “ABD’nin bölgemizdeki yıkıcı eylemleri askeri müdahaleyle sınırlı değil ve Washington’un İran milletine karşı ekonomik savaşı, koronavirüs salgınıyla mücadele dahil olmak üzere birçok soruna yol açmıştır” dedi.

Cevad Zarif, İran’ın tüm komşu ülkelerle diyalog kurmaya hazır olduğunu ve bölge geleceğinin yabancılar tarafından çizilmesine gerek olmadığını ifade etti.

Zarif, “Diplomasi ve diyalog yoluyla yeni bir bölge inşa edilerek insani, sosyal ve ekonomik alanlarda ilerleme sağlanabilir.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, bölge milletlerinin ihtilafları çözmek ve barışçıl bir alanda yaşamak için diyaloğa ihtiyaçları olduğuna dikkati çekti.

İran'da 1 milyon 506 bin 360 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 380 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 427'ye vaka sayısının da 1 milyon 763 bin 313'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 848'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 506 bin 360'a ulaştığı bilgisini verdi.