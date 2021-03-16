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16 Mar 2021 14:36

İran'da 1 milyon 506 bin 360 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 1 milyon 506 bin 360 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 380 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 427'ye vaka sayısının da 1 milyon 763 bin 313'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 848'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 506 bin 360'a ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1893176

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