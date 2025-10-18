  1. Ekonomi
18 Eki 2025 07:29

İran'da doların bugünkü değeri

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 110 bin 250 tümen seviyesinden işlem gördü.

Amerikan doları, dün 110 bin 270 tümen seviyesinden işlem gördü.

