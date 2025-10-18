https://tr.mehrnews.com/news/1931405/ 18 Eki 2025 07:29 News ID 1931405 Ekonomi Ekonomi 18 Eki 2025 07:29 İran'da doların bugünkü değeri İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 110 bin 250 tümen seviyesinden işlem gördü. Amerikan doları, dün 110 bin 270 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1931405 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatı ne durumda? İran’da dolar güne nasıl başladı? İran'da doların bugünkü değeri Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı
