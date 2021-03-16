Ruhani: Biden yönetiminin yapıcı adımını görmedik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Enerji Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

ABD’nin 3 sene önce yürürlüğe soktuğu yaptırımları “terör eylemi" olarak nitelendiren Ruhani, “Yaptırımlar halen devam ediyor. Onlar yabancı ülkelerdeki mali varlıklarımızı dondurdular. İhracat yapmamızı zorlaştırdılar. Aşı alımı konusunda da çok fazla sıkıntı yaşadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Önceki ABD hükümeti İran halkına karşı büyük bir zulüm yaptı. Önceki yönetimin hata yaptığını söyleyen Biden yönetimi, telafi etmek için herhangi bir adım atmamıştır. Son iki ayda yeni ABD yönetiminden yapıcı bir şey görmedik. Pratikte bir şeyler yapmak zorundalar. ABD hükümetinin bu işi yerine getirmesi uluslararası düzeydeki anlaşmalarla birlikte bölge ve İran halkının yararına olacaktır. Umarım mantık ve kanun yoluna geri dönerler." ifadelerinde bulundu.

