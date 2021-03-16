Zarif'ten Halepçe Katliamı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak'ın Halepçe kentindeki katliamın 33'üncü yılı nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayınladığı mesajda, devrik Saddam'a destek veren Batı ülkelerini eleştirdi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "Bugün 16 Mart, Halepçe'deki katliamın 30. yıldönümü. Saddam'a ölümcül kimyasal silahlar sağlayan Batılılardan bazıları hiçbir şeyi hatırlamamayı tercih ediyor. Kimyasal saldırıda 5 binden fazla masum insan katledildi." ifadesi kullanıldı.

Batı'ya kinayeli gönderme yapan Zarif'in mesajında, “Hâlâ bölgedeki kötü davranışlar hakkında konuşmak mı istiyorsunuz? Utanmazlar." denildi.

Halepçe'ye kimyasal saldırı, İran-Irak Savaşı sırasında dönemin Irak Cumhurbaşkanı devrik Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi'nin son aşaması olarak gerçekleşti.