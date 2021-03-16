Zarif bölgeye seslendi: Diyalog kurmaya hazırız

Bugün ikincisi düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Batı Asya bölgesinin duurmunu değerlendirerek, “ABD’nin bölgemizdeki yıkıcı eylemleri askeri müdahaleyle sınırlı değil ve Washington’un İran milletine karşı ekonomik savaşı, koronavirüs salgınıyla mücadele dahil olmak üzere birçok soruna yol açmıştır” dedi.

Cevad Zarif, İran’ın tüm komşu ülkelerle diyalog kurmaya hazır olduğunu ve bölge geleceğinin yabancılar tarafından çizilmesine gerek olmadığını ifade etti.

Zarif, “Diplomasi ve diyalog yoluyla yeni bir bölge inşa edilerek insani, sosyal ve ekonomik alanlarda ilerleme sağlanabilir.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, bölge milletlerinin ihtilafları çözmek ve barışçıl bir alanda yaşamak için diyaloğa ihtiyaçları olduğuna dikkati çekti.

Zarif ayrıca, İran’ın bölgede barış, istikrar ve huzuru sağlamak için sunduğu ‘Hürmüz Barış Planı’nın önemine değindi.