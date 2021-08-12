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12 Ağu 2021 14:39

Rusya ve İngiltere Büyükelçisi hatalarını düzeltmeli

Rusya ve İngiltere Büyükelçisi hatalarını düzeltmeli

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan, Rusya ve İngilitere'nin Tahran büyükelçilerinin 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde birlikte çektirdiği fotoğrafa tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Rusya ve İngilitere'nin Tahran büyükelçilerinin 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde birlikte çektiridiği fotoğrafa tepki gösterdi.

"Tahran'daki iki yabancı büyükelçinin diplomatik olmayan hareketi İran kamuyonu incitmiştir ve diplomatik kuralları ile şerefli İran halkının milli gururunu hiçe saydığını göstermektedir." diyen Emir Abdullahiyan, bu hatanın acilen düzeltilip telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın İran Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından, "Büyükelçi Levan Cgaryan, İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Shercliff ile 1943 Tahran konferansının yapıldığı tarihi merdivenlerde" ifadelerini kullanılarak, Rusya Büyükelçisi Cgaryan ile İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Shercliff'in 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde fotoğrafı paylaşıldı.

Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'de 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde sandalyede oturarak poz vermişti.

News Code 1896402
https://tr.mehrnews.com/news/1896402/

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