Rusya ve İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya’nın Tahran Büyükeçisi Levan Cagaryan ve İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Shercliff, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Büyükelçi Cagaryan’ın Rusya Büyükelçiliğinin 1943 Tahran konferansına atıfta bulunarak yaptığı paylaşım nedneiyle Dışişlerine davet edildiği ve Büyükelçi’den konuyla ilgili izahat istendiği kaydedildi.

Cagaryan görüşmede, bu fotoğrafı paylaşmaktan niyetinin II. Dünya Savaşı sırasında Nazi ordusuna karşı Rusya-İngiltere ittifakını hatırlatmak olduğunu ve söz konusu fotoğrafın yayınlanmasının arkasında İran karşıtı hiçbir sebep olmadığını söyledi.

İran ve Rusya arasındaki dostane ve stratejik ilişkilere vurgu yapan Cagaryan, “Söz konusu fotoğrafın yayınlanmasının dost ülke İran halkının incinmesine ve yanlış anlaşmalara yol açtığı için çok üzgünüm.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya İşleri Genel Müdürü ise iki ülke arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaparken, “Bu fotoğrafın belirtilen niyetle bile yayınlanması kabul edilemez ve ev sahibi ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel gereksinimlerine gereken özenin gösterilmesi büyükelçilerin dikkatle üzerinde durması gereken konulardan biridir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Shercliff'in de tepki çeken fotoğraf nedeniyle Dışişlerine davet edildiği kaydedildi.

Ne Olmuştu?

Rusya'nın İran Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından, "Büyükelçi Levan Cagaryan, İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Shercliff ile 1943 Tahran konferansının yapıldığı tarihi merdivenlerde" ifadelerini kullanılarak, Rusya Büyükelçisi Cagaryan ile İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Shercliff'in 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde fotoğrafı paylaşıldı.

Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'de 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde sandalyede oturarak poz vermişti.