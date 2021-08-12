Rus hükümeti mi yoksa Rus Büyükelçi mi özür dilemeli?

Rusya Büyükelçisi Levan Cagaryan dün çok çirkin ve diplomatik olmayan bir davranışla İngiltere’nin yeni Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff ve bir boş koltukla çektirdiği fotoğrafı Twitter üzerinden paylaştı ve bilmeyerek veya kasten İran halkının işgal dönemindeki sefalet günlerini hatırlattı.

Büyük tepki çeken paylaşımın ardından Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu fotoğraf konusunda bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia etti!

Diplomasiden çok güvenlik geçmişine sahip olan Simon Shercliff'e görevinin sonuna kadar böyle bir davranış göstermemesi için en başından itibaren gerekli ikazlar verilmelidir.

Fakat Rus Büyükelçi konusunda durum farklı. İki ülke arasında çeşitli alanlardaki kapsamlı ve stratejik ilişkiler göz önüne alındığında, Tahran'da yıllardır görev yapan ve İran halkının sömürgeciliğe karşı olduğunu bilen Büyükelçi Levan Cagaryan’dan böyle bir davranış beklenemezdi. Bundan dolayı Rusya Büyükelçisi'nin davranışının kişisel bir eylem olduğu, Rusya Federasyonu hükümetinin tutumuyla hiçbir ilgisi olmadığı ve İran halkından kişisel olarak özür dilemesi gerektiği açıktır.

Bu konuda Moskova yönetiminin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli konu ise Rus büyükelçisinin İngiliz büyükelçisinin istihbarat tuzağına düşmemesine dikkat etmesidir.

Ne Olmuştu?

Rusya'nın İran Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından, "Büyükelçi Levan Cagaryan, İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Shercliff ile 1943 Tahran konferansının yapıldığı tarihi merdivenlerde" ifadelerini kullanılarak, Rusya Büyükelçisi Cagaryan ile İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Shercliff'in 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde fotoğrafı paylaşıldı.

Bunun üzerine Rusya’nın Tahran Büyükeçisi Levan Cagaryan ve İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Shercliff, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Kaynak: Nournews sitesi