Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Rusya ve İngiltere Büyükelçisi resmen özür dilemeli

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Twitter üzerinden Rusya Büyükelçiliğinin 1943 Tahran konferansına atıfta bulunarak yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Galibaf'ın paylaşımında, "Rusya ve İngiltere büyükelçilerinin diplomatik olmayan ve uygunsuz davranışı Dışişleri Bakanlığı tarafından acilen takip edilmelidir. Her iki büyükelçi de yaptıkları hareket için resmen özür dilemeli, aksi takdirde diplomatik yollarla gereği yapılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İran'dan Cezayir'e başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bakanlığın internet sitesinde yayımlanan mesajında Cezayir'de orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Yangında çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Hatipzade, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cezayir halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, ülkedeki 17 eyalette 103 orman yangını kaydedildi.

Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'i asker olmak üzere 69'a yükseldiğini açıklamıştı.

Rusya ve İngiltere Büyükelçisi hatalarını düzeltmeli

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Rusya ve İngilitere'nin Tahran büyükelçilerinin 1943 Tahran konferansının yapıldığı binanın merdivenlerinde birlikte çektiridiği fotoğrafa tepki gösterdi.

"Tahran'daki iki yabancı büyükelçinin diplomatik olmayan hareketi İran kamuyonu incitmiştir ve diplomatik kuralları ile şerefli İran halkının milli gururunu hiçe saydığını göstermektedir." diyen Emir Abdullahiyan, bu hatanın acilen düzeltilip telafi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya ve İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya’nın Tahran Büyükeçisi Levan Cagaryan ve İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Shercliff, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Büyükelçi Cagaryan’ın Rusya Büyükelçiliğinin 1943 Tahran konferansına atıfta bulunarak yaptığı paylaşım nedneiyle Dışişlerine davet edildiği ve Büyükelçi’den konuyla ilgili izahat istendiği kaydedildi.

Cagaryan görüşmede, bu fotoğrafı paylaşmaktan niyetinin II. Dünya Savaşı sırasında Nazi ordusuna karşı Rusya-İngiltere ittifakını hatırlatmak olduğunu ve söz konusu fotoğrafın yayınlanmasının arkasında İran karşıtı hiçbir sebep olmadığını söyledi.

İran ve Rusya arasındaki dostane ve stratejik ilişkilere vurgu yapan Cagaryan, “Söz konusu fotoğrafın yayınlanmasının dost ülke İran halkının incinmesine ve yanlış anlaşmalara yol açtığı için çok üzgünüm.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya İşleri Genel Müdürü ise iki ülke arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaparken, “Bu fotoğrafın belirtilen niyetle bile yayınlanması kabul edilemez ve ev sahibi ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel gereksinimlerine gereken özenin gösterilmesi büyükelçilerin dikkatle üzerinde durması gereken konulardan biridir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İngiltere'nin yeni İran Büyükelçisi Simon Shercliff'in de tepki çeken fotoğraf nedeniyle Dışişlerine davet edildiği kaydedildi.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 568 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 49 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 96 bin 215'e vaka sayısı ise 4 milyon 320 bin 266'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 48'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 647 bin 16'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.